UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Berteaucourt-les-Dames

¡ Que viene !, Berteaucourt-les-Dames, Berteaucourt-les-Dames

vendredi 18 septembre 2026 · Berteaucourt-les-Dames

¡ Que viene !, Berteaucourt-les-Dames, Berteaucourt-les-Dames

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Berteaucourt-les-Dames
Adresse
Berteaucourt-les-Dames
Ville
80850 Berteaucourt-les-Dames
Département
Somme
Tarif
Cie Alea Jacta Est

¡ Que viene ! Vendredi 18 septembre, 15h30 Berteaucourt-les-Dames Somme

Cie Alea Jacta Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames 80850 Somme Hauts-de-France
Jonglage complice et chorégraphique

Marie Chanal

À voir aussi à Berteaucourt-les-Dames (Somme)