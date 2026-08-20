¡ Que viene !, Berteaucourt-les-Dames, Berteaucourt-les-Dames

Informations pratiques

¡ Que viene ! Vendredi 18 septembre, 15h30 Berteaucourt-les-Dames Somme

Cie Alea Jacta Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames 80850 Somme Hauts-de-France

Jonglage complice et chorégraphique

Marie Chanal