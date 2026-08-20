AGENDA · Berteaucourt-les-Dames
¡ Que viene !, Berteaucourt-les-Dames, Berteaucourt-les-Dames
vendredi 18 septembre 2026 · Berteaucourt-les-Dames
Informations pratiques
¡ Que viene ! Vendredi 18 septembre, 15h30 Berteaucourt-les-Dames Somme
Cie Alea Jacta Est
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames 80850 Somme Hauts-de-France
Jonglage complice et chorégraphique
Marie Chanal