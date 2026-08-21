AGENDA · Domart-en-Ponthieu
¡ Que viene !, Brasserie de la Somme, Domart-en-Ponthieu
samedi 12 septembre 2026 · Brasserie de la Somme · Domart-en-Ponthieu
Informations pratiques
¡ Que viene ! Samedi 12 septembre, 17h00 Brasserie de la Somme Somme
Cie Alea Jacta Est
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Brasserie de la Somme 7 Rte de Berneuil, 80620 Domart-en-Ponthieu Domart-en-Ponthieu 80620 Somme Hauts-de-France
Jonglage complice et chorégraphique
Marie Chanal