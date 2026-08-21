AGENDA · Douriez
¡ Que viene !, Le Courtil des Pics Verts, Douriez
dimanche 13 septembre 2026 · Le Courtil des Pics Verts · Douriez
Informations pratiques
¡ Que viene ! Dimanche 13 septembre, 17h00 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais
Cie Alea Jacta Est
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel, 62870 Douriez Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Jonglage complice et chorégraphique
Marie Chanal
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