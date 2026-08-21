¡ Que viene !, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

dimanche 13 septembre 2026 · Le Courtil des Pics Verts · Douriez

Informations pratiques

¡ Que viene ! Dimanche 13 septembre, 17h00 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais

Cie Alea Jacta Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel, 62870 Douriez Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Jonglage complice et chorégraphique

Marie Chanal