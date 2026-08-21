UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douriez

¡ Que viene !, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

dimanche 13 septembre 2026 · Le Courtil des Pics Verts · Douriez

¡ Que viene !, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Courtil des Pics Verts
Adresse
30, rue du Molinel, 62870 Douriez
Ville
62870 Douriez
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Cie Alea Jacta Est

¡ Que viene ! Dimanche 13 septembre, 17h00 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais

Cie Alea Jacta Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel, 62870 Douriez Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Jonglage complice et chorégraphique

Marie Chanal

À voir aussi à Douriez (Pas-de-Calais)