QUEEN REGINA – QUATTRO Gap

QUEEN REGINA Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

MEDIASPECTACLES & AC PROD L 2-1076214 / L 3- 1076215 Présente REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Derrie`re ce nom se cache l’un des meilleurs tribute de QUEEN en Europe ! Gagnants de « Incroyable talent » en Italie, le groupe divertit les foules de toutes les ge´ne´rations a` travers l’Europe, et ce depuis plus de 20 ans. REGINA est l’un des tribute Queen le plus appre´cie´ et le plus demande´ actuellement avec plus de 46 000 abonne´s sur leur page Facebook. Leur spectacle est e´lectrisant et e´poustouflant de re´alisme. Ici, on ne triche pas ! Ils sont 4 sur sce`ne et leur setlist rassemble tous les tubes du groupe, du premier album a` leur ce´le`bre spectacle du stade de Wembley en 1986, jusqu’a` des titres plus re´cents qui n’ont jamais e´te´ joue´s par QUEEN en live. REGINA, c’est une expe´rience explosive, excitante et inoubliable dans l’univers d’un des plus fameux groupe anglais de tous les temps. Renseignement & réservation: 04.92.52.56.56PMR: mediaspectacles@hotmail.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05