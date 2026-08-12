Informations pratiques

Queervention Rôliste Rennes 2026 Iskis Rennes 19 – 23 août Ille-et-Vilaine

Place à prix libre à soirée d’ouverture, et entrée gratuite sur le reste de l’évènement

La Queervention Rôliste, c’est une convention de jeu de rôle et de plateau, explicitement ouverte à tou⋅te⋅s, et organisée dans un centre LGBTI+ (Lesbien Gay Bi Transgenre et Intersexe) !

La Queervention Rôliste, c’est une convention de jeu de rôle et de plateau, explicitement ouverte à tou⋅te⋅s, et organisée dans un centre LGBTI+ (Lesbien Gay Bi Transgenre et Intersexe) !

Le but affiché est de mettre en place un événement autour du jeu dans lequel on ne présume de rien sur la vie, le genre ou les amours des personnes participantes. Comme pour toute convention, pas de questionnaire d’entrée, tout le monde peut participer ! La société nous colle bien suffisamment d’étiquettes pour que nous ayons envie d’en rajouter.

Qui sait, peut-être que le cadre du centre LGBTI+ peut influer sur les histoires que nous allons raconter ensemble, et leur permettre de sortir plus volontiers des sentiers battus ? Peut-être cela peut-il permettre à de nouvelles personnes de jouer, sans avoir peur du jugement, sans se sentir exclues ?

Du 19 au 23 août 2026, rejoins-nous pour célébrer la dixième édition de la Queervention Rôliste de Rennes ! Pour cette édition anniversaire, on voit les choses en grand avec cinq jours d’événement dédiés au jeu de rôle.

Nous ouvrirons les festivités le mercredi 19 août à 18 h avec une soirée d’ouverture au Le Jeu de Paume, 12 rue Saint Louis à Rennes.

La Queervention se poursuivra ensuite du 20 au 23 août à Iskis, 6 rue Saint-Martin à Rennes.

Que tu viennes découvrir le jeu de rôle, partager ta passion ou la pratique à nouveau, ou encore simplement retrouver la communauté, nous t’accueillons dans un cadre convivial, bienveillant et non-jugeant, où nous mettons en avant l’importance du consentement et du respect d’autrui.

Participation gratuite, ouverte à tou·te·s.

Il sera possible de faire librement des dons à l’association pour soutenir l’organisation de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-19T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-23T18:00:00.000+02:00

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http://iskis.org/

Iskis 6 rue saint martin 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

0299332608



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