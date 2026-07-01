Quel livres lis-tu ?, Bibliothèque municipal de Saint-Blimont, Saint-Blimont

Informations pratiques

Quel livres lis-tu ? Vendredi 2 octobre, 14h30 Bibliothèque municipal de Saint-Blimont Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Jeu « Quel livre lis-tu »

1.Les adultes présents liront le début d’un livre et les élèves devront trouver le titre du livre dans une sélection d’ouvrages.

2.variante : chaque élève lit le début d’un livre et les autres élèves / les adultes devront trouver le titre du livre dans une sélection d’ouvrag

Bibliothèque municipal de Saint-Blimont 3 rue des écoles, Saint-Blimont Saint-Blimont 80960 Somme Hauts-de-France 0322305345 https://mabib.fr/saint-blimont/ Bibliothèque municipale

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture