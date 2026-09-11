Quentin et Jérémie, Centre associatif parodien, Paray-le-Monial

Informations pratiques

Quentin et Jérémie 2 et 3 octobre Centre associatif parodien Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

La pièce suit la trajectoire scolaire de Quentin et Jérémie, deux pré-adolescents de 11 ans qui entrent au collège. Les deux garçons ne sont pas si différents ; ils voudraient tous les deux être populaires et aimés de leurs pairs. Mais Jérémie se saisit d’une mini maladresse de Quentin pour prendre l’ascendant sur lui et se valoriser à ses dépends. Ainsi, assez vite, Quentin va se retrouver harcelé par la classe menée par Jérémie.

Texte et mise en scène Yeelem JAPPAIN

Centre associatif parodien 9 Rue Pierre Lathuilière, 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « production.cipango@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0781983430 »}]

Compagnie Cipango cipango harcèlement scolaire