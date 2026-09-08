Qu’est-ce qu’on attend ? Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 20:00 – 21:30

Gratuit : non Tout public

Suite à une intense semaine de résidence le nouveau spectacle de la Compagnie Ornithorynque est enfin prêt !Soyez les premiers à le découvrir!Un soir, alors qu’il cherche à mettre fin à ses jours, par désespoir d’amour, le jeune Raymond Ventura va recevoir la visite de Louis Gasté, son ange gardien, lui-même accompagné de son assistant, le jeune Paulo (Misraki).Ces derniers, tout droit descendus du Paradis céleste, ont reçu pour mission de redonner goût à la vie au jeune Raymond…Tel est le point de départ de cette fantaisie musicale imaginaire et de cette rencontre fantasmée entre trois artistes de grand talent.

Théâtre La Ruche Nantes 44000

https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/34449/quest-ce-quon-attend



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