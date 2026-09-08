UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Qu’est-ce qu’on attend ? Théâtre La Ruche Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

Qu’est-ce qu’on attend ? Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 Rue Félibien, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 20:00 – 21:30
Gratuit : non  Tout public 

Suite à une intense semaine de résidence le nouveau spectacle de la Compagnie Ornithorynque est enfin prêt !Soyez les premiers à le découvrir!Un soir, alors qu’il cherche à mettre fin à ses jours, par désespoir d’amour, le jeune Raymond Ventura va recevoir la visite de Louis Gasté, son ange gardien, lui-même accompagné de son assistant, le jeune Paulo (Misraki).Ces derniers, tout droit descendus du Paradis céleste, ont reçu pour mission de redonner goût à la vie au jeune Raymond…Tel est le point de départ de cette fantaisie musicale imaginaire et de cette rencontre fantasmée entre trois artistes de grand talent.

Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/34449/quest-ce-quon-attend


Afficher la carte du lieu Théâtre La Ruche et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)