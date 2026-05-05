Qui suis-je ?, Jardin21,

Qui suis-je ? Samedi 6 juin, 14h30 Jardin21 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Le Jardin21 propose des ateliers gratuits et accessibles à tous·tes, tous les samedis. Mikhaïl, jardinier, s’occupe avec soin de notre jardin urbain et prévoit divers ateliers qui lient nature et créations tout au long des saisons.

Plongez dans un jeu sensoriel avec notre atelier « Qui suis-je ? ».

Tentez de reconnaître les plantes à partir de l’une de ses composantes et d’indices !

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr https://instagram.com/jardin21paris [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1987834087266?aff=oddtdtcreator »}] Le Jardin21 est un tiers-lieu culturel et potager qui propose des animations autour de son potager (ateliers, marchés, cours de sport, DJs sets…).

Le Jardin21, c’est 1 850 m² de jardin et de plantations maraîchères au bord du canal de l’Ourcq à Paris, à la frontière de Pantin, dans le Parc de la Villette. T3B Ella Fitzgerald — Grands Moulins de Pantin, M7 Porte de la Villette, M5 Porte de Pantin

Atelier de reconnaissance de plantes

©Vietphotography