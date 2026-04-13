Qui veut doubler son chiffre d’affaires?, En distanciel ( visioconférence ), Les Angles

Qui veut doubler son chiffre d’affaires? Mardi 21 avril, 17h00 En distanciel ( visioconférence ) Gard

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:30:00+02:00

Développer son chiffre d’affaires est une priorité pour de nombreux dirigeants de TPE et PME. Mais par où commencer ? Quels sont les leviers réellement efficaces aujourd’hui ?

Lors de ce webinaire, nous verrons comment le digital peut devenir un véritable accélérateur de croissance. Vous découvrirez les principaux leviers qui permettent d’augmenter votre chiffre d’affaires : acquisition de nouveaux clients, amélioration du taux de transformation, augmentation du panier moyen et fidélisation.

À travers des exemples concrets et des bonnes pratiques, nous aborderons également comment structurer une stratégie digitale cohérente et prioriser les actions à mettre en place.

Un webinaire destiné aux dirigeants et entrepreneurs qui souhaitent utiliser le digital de manière pragmatique pour développer durablement leur activité.

Inscription via : https://www.inwin.fr/qui-veut-doubler-son-chiffre-daffaires/

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Un webinaire pour découvrir comment augmenter votre chiffre d’affaires grâce aux outils digitaux. Inscription sur https://www.inwin.fr/qui-veut-doubler-son-chiffre-daffaires/ chiffres affaires