Quine de la Saint-Fleuret Estaing
Quine de la Saint-Fleuret Estaing samedi 31 octobre 2026.
Estaing
Quine de la Saint-Fleuret
Place du Foirail Estaing Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Venez tenter votre chance tout en passant une bonne soirée en famille ou entre amis !
Organisé par la Section de Sauvegarde de la Saint-Fleuret du Foyer Rural, les recettes soutiennent les actions d’entretien des costumes et d’organisation de la procession. .
Place du Foirail Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 71 24 09 96
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English :
Come and try your luck and enjoy an evening out with family and friends!
L’événement Quine de la Saint-Fleuret Estaing a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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