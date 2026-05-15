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Quine de la Saint-Fleuret Estaing

Quine de la Saint-Fleuret Estaing

Quine de la Saint-Fleuret Estaing samedi 31 octobre 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 12190 Estaing

Département : Aveyron

Début : samedi 31 octobre 2026

Fin : samedi 31 octobre 2026

Tarif :

Estaing

Quine de la Saint-Fleuret

Place du Foirail Estaing Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Venez tenter votre chance tout en passant une bonne soirée en famille ou entre amis !
Organisé par la Section de Sauvegarde de la Saint-Fleuret du Foyer Rural, les recettes soutiennent les actions d’entretien des costumes et d’organisation de la procession.   .

Place du Foirail Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 71 24 09 96 

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English :

Come and try your luck and enjoy an evening out with family and friends!

L’événement Quine de la Saint-Fleuret Estaing a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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