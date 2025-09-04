Quine du Comité des Fêtes de Vimenet Vimenet
Quine du Comité des Fêtes de Vimenet Vimenet jeudi 3 septembre 2026.
Vimenet
Quine du Comité des Fêtes de Vimenet
Vimenet Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-03
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Quine du Comité des fêtes de Vimenet à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Vimenet. Quine sans ordinateur.
Nombreux lots .
Vimenet 12310 Aveyron Occitanie
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English :
Quine by the Comité des fêtes de Vimenet from 8.30pm at the Salle des fêtes in Vimenet. Quine without computer.
L’événement Quine du Comité des Fêtes de Vimenet Vimenet a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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