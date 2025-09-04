Vimenet

Quine du Comité des Fêtes de Vimenet

Vimenet Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-03

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Quine du Comité des fêtes de Vimenet à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Vimenet. Quine sans ordinateur.

Nombreux lots .

Vimenet 12310 Aveyron Occitanie

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English :

Quine by the Comité des fêtes de Vimenet from 8.30pm at the Salle des fêtes in Vimenet. Quine without computer.

L’événement Quine du Comité des Fêtes de Vimenet Vimenet a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)