Marnhagues-et-Latour

Quine

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Vous êtes invités à participer au traditionnel Quine de l’Association des Amis du Château de Latour pour tenter de remporter de superbes lots !

Venez jouer au Château et profitez d’une soirée conviviale.

Rendez-vous à 20h30 au Chateau de Latour sur Sorgues

Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, vous avez la possibilité de réserver vos cartons dès maintenant… .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr

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English :

You’re invited to take part in the traditional Quine organized by the Association des Amis du Château de Latour for a chance to win some great prizes!

L’événement Quine Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)