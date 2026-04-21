Quine Marnhagues-et-Latour
Quine Marnhagues-et-Latour vendredi 1 mai 2026.
Marnhagues-et-Latour
Quine
Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vous êtes invités à participer au traditionnel Quine de l’Association des Amis du Château de Latour pour tenter de remporter de superbes lots !
Venez jouer au Château et profitez d’une soirée conviviale.
Rendez-vous à 20h30 au Chateau de Latour sur Sorgues
Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, vous avez la possibilité de réserver vos cartons dès maintenant… .
Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’re invited to take part in the traditional Quine organized by the Association des Amis du Château de Latour for a chance to win some great prizes!
L’événement Quine Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)