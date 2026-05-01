Privezac

Quine

Privezac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Quine, à la salle des fêtes à 14 h. (Club de foot de l’Etoile Sportive des Rives)

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Privezac 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 96 77

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English :

Quine, at the salle des fêtes at 2 pm. (Etoile Sportive des Rives soccer club)

L’événement Quine Privezac a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)