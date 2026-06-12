Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Quinocea Club Open Air Portrieux Saint-Quay-Portrieux

Quinocea Club Open Air Portrieux Saint-Quay-Portrieux mardi 11 août 2026.

Lieu : Portrieux

Adresse : Jardins du Port

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Quinocea Club Open Air

Portrieux Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Festival de musique électronique face à la mer, porté par l’association Quinocea Club. Food trucks et buvette sur place.

17h à 1h. Aux jardins du Port, entrée 5 €.   .

Portrieux Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quinocea Club Open Air Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)