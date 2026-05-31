Quintet Jigeen Ni, Esplanade de la Madeleine, Auterive
Quintet Jigeen Ni, Esplanade de la Madeleine, Auterive dimanche 21 juin 2026.
Quintet Jigeen Ni Dimanche 21 juin, 16h00 Esplanade de la Madeleine Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
JIGEEN NI est le 1er Orchestre 100% Femmes au Sénégal.
Le quintet, qui rayonne sur les scènes internationales, a accepté de venir partager son énergie à Auterive.
L’univers métissé promet allégresse et voyage musical entraînant entre afro, blues, reggae, hip-hop, jazz, mbalakh, salsa et zouk.
Esplanade de la Madeleine Esplanade de la Madeleine 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie http://www.auterive31.fr
JIGEEN NI est le 1er Orchestre 100% Femmes au Sénégal.
©orchestre_jigeen_ni