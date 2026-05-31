Quintet Jigeen Ni, Esplanade de la Madeleine, Auterive

Quintet Jigeen Ni Dimanche 21 juin, 16h00 Esplanade de la Madeleine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

JIGEEN NI est le 1er Orchestre 100% Femmes au Sénégal.

Le quintet, qui rayonne sur les scènes internationales, a accepté de venir partager son énergie à Auterive.

L’univers métissé promet allégresse et voyage musical entraînant entre afro, blues, reggae, hip-hop, jazz, mbalakh, salsa et zouk.

Esplanade de la Madeleine Esplanade de la Madeleine 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie http://www.auterive31.fr

JIGEEN NI est le 1er Orchestre 100% Femmes au Sénégal.

©orchestre_jigeen_ni