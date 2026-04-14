Visite d’un jardin naturel et son potager en Tarn et Garonne., Jardin des Clarisselles, Auterive

Visite d’un jardin naturel et son potager en Tarn et Garonne. 6 et 7 juin Jardin des Clarisselles Gers

Gratuit. Pas de limitation de places ni de matériel nécessaire à l’exception de chaussures adaptées en cas de temps humide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin à l’anglaise utilisant le principe du paysage emprunté, ouvert sur la campagne. Un effort particulier est porté à la création de perspectives, petits sentiers évoluant d’un espace à un autre et dévoilant peu à peu les vues sur le jardin.

Jardin des Clarisselles 180 route des Pyrénées, Auterive 82500 Auterive 32550 Gers Occitanie 06 85 49 55 75 http://jardinludique.over-blog.com Jardin à l’anglaise privé de 4 500 m2, d’aspect naturel, traversé d’allées engazonnées et de « mixed borders » où plantes rares et variétés indigènes se mélangent en un fouillis coloré. Jardin de curé, avec une grange ancienne en terre crue, vestige d’une construction ancienne. Jardin humide irrigué par une mare naturelle, espace pépinière et compostage, deux potagers dont un en permaculture et mini verger. Nombreuses variétés de plantes, principalement des vivaces et roses anciennes. Jardin à la fois naturel et structuré, sauvage mais ordonné. Cultivé dans le respect de l’environnement, en « zéro phyto ».

Jardin lauréat du concours « jardiner autrement » 2016 et du concours national des jardins potagers 2025 (2ème prix) décernés par la Société Nationale d’Horticulture de France. Ouvert uniquement pour les Rendez-vous aux Jardins. à Beaumont-de-Lomagne, direction Toulouse. Passer le pont sur la Gimone, puis à droite vers Escazeaux et encore à droite, direction Auterive. Se garer sur le parking de l’église, à 50 m à gauche de l’église, lieu-dit Clarisselles.Parking à proximité et animaux non admis.

Jardin à l’anglaise utilisant le principe du paysage emprunté, ouvert sur la campagne. Un effort particulier est porté à la création de perspectives, petits sentiers évoluant d’un espace à un autre à…

claude.lasnier075@orange.fr