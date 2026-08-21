Quintet Show Le Grappling cash et spectaculaire Bayonne
samedi 22 août 2026 · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Quintet Show Le Grappling cash et spectaculaire
26 Boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Pour la deuxième fois, Bayonne accueille le Quintet Show. Le 22 août 2026, Prime Fighting Entertainment réunit 12 équipes venues de toute la France au MOMA Kitchen pour une journée entière de grappling de haut niveau. Entrée libre le matin, show premium le soir un événement ancré en Pays Basque, ouvert à tous.
Le format 5 contre 5, soumission uniquement, le dernier debout gagne. Pas de points, pas de décision arbitrale un combattant qui soumet son adversaire reste sur le tatami et affronte le suivant. L’élimination est immédiate, le suspense total, un format pensé pour tenir en haleine même un public qui ne connaît pas la discipline.
INFOS PRATIQUES
Date 22 août 2026
Lieu MOMA Kitchen, Bayonne
11h-15h phase de poules — entrée libre
17h ouverture des portes
18h-22h phase finale — 24,99 €, places limitées (300) .
26 Boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Quintet Show Le Grappling cash et spectaculaire
L’événement Quintet Show Le Grappling cash et spectaculaire Bayonne a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Bayonne
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