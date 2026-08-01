Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Quintette Alliance

13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le Quintette Alliance revisite le répertoire de Joe Hisaishi à travers une création dédiée aux musiques de films d’animation japonais.

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13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12

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English :

The Alliance Quintet reinterprets Joe Hisaishi’s repertoire through a program dedicated to Japanese animated film scores.

L’événement Quintette Alliance Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron