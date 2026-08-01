Quintette Alliance Sainte-Sigolène
dimanche 30 août 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Quintette Alliance
13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le Quintette Alliance revisite le répertoire de Joe Hisaishi à travers une création dédiée aux musiques de films d’animation japonais.
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13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12
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English :
The Alliance Quintet reinterprets Joe Hisaishi’s repertoire through a program dedicated to Japanese animated film scores.
L’événement Quintette Alliance Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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