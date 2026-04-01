Confort-Meilars

Quinzaine de l’alimentation Atelier Top chef autour des produits de la mer

Salle Polyvalente Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 17:00:00

fin : 2026-04-22 19:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Relevez le défi en équipe (entre 2 et 5 personnes) et cuisinez des recettes originales avec des produits de la mer locaux. À partir de 6 ans. Avec l’association Aux goûts du jour.

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme à Audierne. .

Salle Polyvalente Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English : Quinzaine de l’alimentation Atelier Top chef autour des produits de la mer

L’événement Quinzaine de l’alimentation Atelier Top chef autour des produits de la mer Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz