Quinzaine de l’alimentation Atelier Top chef autour des produits de la mer Confort-Meilars
Quinzaine de l’alimentation Atelier Top chef autour des produits de la mer Confort-Meilars mercredi 22 avril 2026.
Confort-Meilars
Quinzaine de l’alimentation Atelier Top chef autour des produits de la mer
Salle Polyvalente Confort-Meilars Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:00:00
fin : 2026-04-22 19:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Relevez le défi en équipe (entre 2 et 5 personnes) et cuisinez des recettes originales avec des produits de la mer locaux. À partir de 6 ans. Avec l’association Aux goûts du jour.
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme à Audierne. .
Salle Polyvalente Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English : Quinzaine de l’alimentation Atelier Top chef autour des produits de la mer
L’événement Quinzaine de l’alimentation Atelier Top chef autour des produits de la mer Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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