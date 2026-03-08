QUINZAINE DU JEUX- CODE NAME DISNEY

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Plongez dans l’univers de Disney et incarnez des enchanteurs à la recherche de codes secrets.

Soyez les premiers à découvrir la combinaison gagnante dans ce jeu d’association et de déduction inspiré du célèbre jeu Codenames.

Tout public. Sur inscription. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of Disney and take on the role of enchanters in search of secret codes.

L’événement QUINZAINE DU JEUX- CODE NAME DISNEY Sauvian a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34