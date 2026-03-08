QUINZAINE DU JEUX- CODE NAME DISNEY Sauvian
mardi 28 avril 2026
QUINZAINE DU JEUX- CODE NAME DISNEY
17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
2026-04-28
Plongez dans l’univers de Disney et incarnez des enchanteurs à la recherche de codes secrets.
Soyez les premiers à découvrir la combinaison gagnante dans ce jeu d’association et de déduction inspiré du célèbre jeu Codenames.
Tout public. Sur inscription. .
17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
English :
Immerse yourself in the world of Disney and take on the role of enchanters in search of secret codes.
