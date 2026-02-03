QUINZAINE OCCITANE TAULEJADA ET BALETI AVEC FRESQUEL Pennautier

QUINZAINE OCCITANE TAULEJADA ET BALETI AVEC FRESQUEL

Chemin de Rivals Pennautier Aude

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-14 18:30:00

2026-03-14

Dans le cadre de la Quinzaine occitane 2026 initiée par l’association Fasetz la lenga en Cabardès.

Le groupe FRESQUEL vous fera découvrir de nombreuses danses trad’. Vous pourrez remuer les mollets au son de la boudègue, du violon ou de l’accordéon jusqu’à … ne plus pouvoir !

A 18h30 taulejada (banquet occitan). Inscription avant le 6 mars 2026 (06 14 39 16 39 ou dominique.alsina@orange.fr).

A 21h30 baleti (entrée 5€).

La Quinzaine occitane se poursuit jusqu’au samedi 21 mars…

Chemin de Rivals Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 6 14 39 16 39

English :

As part of the Quinzaine occitane 2026 organized by the Fasetz la lenga en Cabardès association.

The FRESQUEL group will introduce you to a wide range of traditional dances. You’ll be able to move your calves to the sound of the boudègue, the violin or the accordion until? you can’t anymore!

At 6.30pm: taulejada (Occitan banquet). Registration by March 6, 2026 (06 14 39 16 39 or dominique.alsina@orange.fr).

9:30pm: baleti (admission 5?).

The Occitan Fortnight continues until Saturday March 21…

