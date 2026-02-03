QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN Pennautier
QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN Pennautier mardi 17 mars 2026.
QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN
Place du Coustou Pennautier Aude
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:45:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Dans le cadre de la Quinzaine occitane 2026 initiée par l’association Fasetz la lenga en Cabardès.
Christophe Calmettes et son équipe nous présenteront la pièce Un Tròç de camin , d’après le livre de l’écrivain occitan Joan Bodon La Grava sul camin .
La Quinzaine occitane se poursuit jusqu’au samedi 21 mars.
Place du Coustou Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 6 14 39 16 39
English :
As part of the Quinzaine occitane 2026 organized by the Fasetz la lenga en Cabardès association.
Christophe Calmettes and his team will present the play Un Tròç de camin , based on Occitan writer Joan Bodon’s book La Grava sul camin .
The Occitan Fortnight continues until Saturday March 21.
