QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN Pennautier

QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN

Place du Coustou Pennautier Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:45:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Dans le cadre de la Quinzaine occitane 2026 initiée par l’association Fasetz la lenga en Cabardès.

Christophe Calmettes et son équipe nous présenteront la pièce Un Tròç de camin , d’après le livre de l’écrivain occitan Joan Bodon La Grava sul camin .

La Quinzaine occitane se poursuit jusqu’au samedi 21 mars.

Place du Coustou Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 6 14 39 16 39

English :

As part of the Quinzaine occitane 2026 organized by the Fasetz la lenga en Cabardès association.

Christophe Calmettes and his team will present the play Un Tròç de camin , based on Occitan writer Joan Bodon’s book La Grava sul camin .

The Occitan Fortnight continues until Saturday March 21.

