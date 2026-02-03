QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN Pennautier

QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN

QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN Pennautier mardi 17 mars 2026.

QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN

Place du Coustou Pennautier Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:45:00
fin : 2026-03-17

Date(s) :
2026-03-17

Dans le cadre de la Quinzaine occitane 2026 initiée par l’association Fasetz la lenga en Cabardès.

Christophe Calmettes et son équipe nous présenteront la pièce Un Tròç de camin , d’après le livre de l’écrivain occitan Joan Bodon La Grava sul camin .

La Quinzaine occitane se poursuit jusqu’au samedi 21 mars.
  .

Place du Coustou Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 6 14 39 16 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Quinzaine occitane 2026 organized by the Fasetz la lenga en Cabardès association.

Christophe Calmettes and his team will present the play Un Tròç de camin , based on Occitan writer Joan Bodon’s book La Grava sul camin .

The Occitan Fortnight continues until Saturday March 21.

L’événement QUINZAINE OCCITANE UN TRÒÇ DE CAMIN Pennautier a été mis à jour le 2026-02-03 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme