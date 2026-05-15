Piacé

Quinzaine Radieuse 18

Piacé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez l’art contemporain à Piacé à l’occasion de la Quinzaine Radieuse !

LA QUINZAINE RADIEUSE #18 Du 20 juin au 26 Juillet 2026

– TROIS CLOCHES NANCY MORENO La chapelle Saint-Léger

– AIR DE CAMPAGNOLO LAURIE DALL’AVA KOENRAAD DEDOBBELEER ÉLODIE DORNAND OH DE ROUVILLE MICHEL FRANÇOIS HECTOR GACHET HAROLD LECHIEN GORDON MATTA-CLARK Moulin de Blaireau Grange noire Kub d’Or

– MÉTÉORE BERTRAND LAVIER Bar Le Fontenoy

– DER KOMMISSAR DR. CURLET

Expositions ouvertes les samedis & dimanches de 14h30 à 18h et sur RDV en semaine.

GRAND WEEK-END D’OUVERTURE

– Samedi 20 juin ouverture des expositions à 14h30, vernissage à 18h30 au Moulin de Blaireau, aïoli sur réservation/ Buvette

à 21 à la Chapelle Saint-Léger, concert Xavier Boussiron DJ Perdo à 22h

– Dimanche 21 juin à 11h30 Lecture Alexandre Curlet Concert Julie Normal [ondes Martenot] Chapelle Saint Léger Big Stump .

Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 47 97 contact@piaceleradieux.com

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English :

Discover contemporary art in Piacé during the Radiant Fortnight!

L’événement Quinzaine Radieuse 18 Piacé a été mis à jour le 2026-05-15 par OT des Alpes Mancelles