Quiz culture du Moyen-âge à l’Elixir Restaurant l’Elixir Le Tronchet
Quiz culture du Moyen-âge à l’Elixir Restaurant l’Elixir Le Tronchet samedi 11 avril 2026.
Le Tronchet
Quiz culture du Moyen-âge à l’Elixir
Restaurant l’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 quiz culture du moyen-âge vocable, expressions, culture.
Participation sur inscription 07 88 30 24 61 ou par mail à contact@elixirbar.fr
Remise de lot pour le 1er. .
Restaurant l’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61
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L’événement Quiz culture du Moyen-âge à l’Elixir Le Tronchet a été mis à jour le 2026-04-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel