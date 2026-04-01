Quiz culture du Moyen-âge à l’Elixir Restaurant l’Elixir Le Tronchet

Le Tronchet

Quiz culture du Moyen-âge à l’Elixir

Restaurant l’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 quiz culture du moyen-âge vocable, expressions, culture.

Participation sur inscription 07 88 30 24 61 ou par mail à contact@elixirbar.fr

Remise de lot pour le 1er. .

Restaurant l’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quiz culture du Moyen-âge à l’Elixir Le Tronchet a été mis à jour le 2026-04-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel