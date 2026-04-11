Visite Les incontournables du Tronchet, entre châteaux et église Le Tronchet mardi 7 juillet 2026.

Le Tronchet

Visite Les incontournables du Tronchet, entre châteaux et église

Le Tronchet Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !

Le mardi 7 juillet après-midi, partez à la découverte de plusieurs pépites de la commune du Tronchet. En effet, cette petite commune située au sud du territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles de moins de 200 habitants cache quelques trésors, dont les ruines de son ancien château fort, son église sous le patronyme de Notre-Dame mais aussi un château du XVIIIe siècle. Partez, en un après-midi, à la découverte de ces incontournables.

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.

Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Le Tronchet 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the territory of Haute Sarthe Alpes Mancelles with the Tourist Office !

L’événement Visite Les incontournables du Tronchet, entre châteaux et église Le Tronchet a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles