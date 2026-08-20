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Quiz musical Médiathèque Floresca Guépin Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Quiz musical Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 18:00 –
Gratuit : oui  En famille, Tout public 

Le soir, le vent se lève et les vagues s’élèvent. Vos connaissances musicales seront votre phare pour naviguer en pleine mer, sans crainte d’être emporté par la tempête.

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300


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