Quiz musical Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 18:00 –

Gratuit : oui En famille, Tout public

Le soir, le vent se lève et les vagues s’élèvent. Vos connaissances musicales seront votre phare pour naviguer en pleine mer, sans crainte d’être emporté par la tempête.

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300



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