AGENDA · Nantes99vues
Quiz musical Médiathèque Floresca Guépin Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 18:00 –
Gratuit : oui En famille, Tout public
Le soir, le vent se lève et les vagues s’élèvent. Vos connaissances musicales seront votre phare pour naviguer en pleine mer, sans crainte d’être emporté par la tempête.
Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300
Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 20 août 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes 20 août 2026
- Mini fête foraine, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 20 août 2026
- Salon de lecture, Square du Ranzay, Nantes 20 août 2026
- Les Apéro-Labo, Le Labo, Nantes 20 août 2026