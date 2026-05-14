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Quizz Moneko La Petite Cure (café associatif) Nantes

Quizz Moneko La Petite Cure (café associatif) Nantes

Quizz Moneko La Petite Cure (café associatif) Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : La Petite Cure (café associatif)

Adresse : 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 11:00 –
Gratuit : oui  Adulte 

Moneko, c’est la monnaie locale Nantaise, qui arrive de plus en plus dans vos bars, cafés et restos préférés. Mais qu’est ce que c’est exactement ? Vous le découvrir !Entrée libre.

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300


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