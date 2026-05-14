Quizz Moneko La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 11:00 –

Gratuit : oui Adulte

Moneko, c’est la monnaie locale Nantaise, qui arrive de plus en plus dans vos bars, cafés et restos préférés. Mais qu’est ce que c’est exactement ? Vous le découvrir !Entrée libre.

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300



Afficher la carte du lieu La Petite Cure (café associatif) et trouvez le meilleur itinéraire

