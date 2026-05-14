Quizz Moneko La Petite Cure (café associatif) Nantes
Quizz Moneko La Petite Cure (café associatif) Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 11:00 –
Gratuit : oui Adulte
Moneko, c’est la monnaie locale Nantaise, qui arrive de plus en plus dans vos bars, cafés et restos préférés. Mais qu’est ce que c’est exactement ? Vous le découvrir !Entrée libre.
La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300
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