Quizz pour un normand Hôtel Mercure le Grand Large Granville
vendredi 7 août 2026 · Hôtel Mercure le Grand Large · Granville
Informations pratiques
Granville
Quizz pour un normand
Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Et si vous mettiez vos connaissances sur la Normandie à l’épreuve dans une ambiance conviviale et festive ?
Le Mercure Granville Le Grand Large vous invite à une soirée exceptionnelle animée par Antoine Lefranc (Monsieur Moustache), autour d’un quiz 100 % normand. Que vous soyez Normand de naissance, d’adoption ou simplement curieux de découvrir les richesses de notre belle région, cette soirée est faite pour vous !
Accueil du public dès 18h30.
Début du quiz à 19h00.
Au programme
– Un quiz ludique et interactif autour de la Normandie.
– Des défis, de la bonne humeur et de belles surprises.
Boissons et petite restauration disponibles sur place tout au long de la soirée.
Le tout dans le cadre exceptionnel de notre hôtel, avec une vue imprenable sur la mer.
Venez entre amis, en famille ou entre collègues pour partager un moment chaleureux et tenter de décrocher le titre de meilleur connaisseur de la Normandie !
Places limitées Réservation obligatoire via le QR Code ou auprès de la réception.
Nous avons hâte de vous accueillir pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la culture normande et du plaisir de jouer ensemble. À très bientôt au Mercure Granville Le Grand Large. .
Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com
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English : Quizz pour un normand
L’événement Quizz pour un normand Granville a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Granville Terre et Mer
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