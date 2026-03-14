Rabelais, des géants & des idées Nouvelle exposition permanente

Musée Rabelais, La Devinière Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-07-04

Le musée Rabelais dévoile un nouveau parcours permanent pour découvrir l’écrivain sous un jour actuel. Explorez son œuvre humaniste et son génie de la langue française à travers des collections enrichies. Des géants aux idées, un voyage fascinant dans l’univers rabelaisien.

Le musée Rabelais dévoile un nouveau parcours permanent pour découvrir l’écrivain sous un jour actuel. Explorez son œuvre humaniste et son génie de la langue française à travers des collections enrichies. Des géants aux idées, un voyage fascinant dans l’univers rabelaisien, étonnamment moderne et éclairant pour notre époque. .

Musée Rabelais, La Devinière Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 museerabelais@departement-touraine.fr

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English :

The Musée Rabelais unveils a new permanent tour to discover the writer in a contemporary light. Explore his humanist work and his genius of the French language through enriched collections. From giants to ideas, a fascinating journey into the world of Rabelais.

L’événement Rabelais, des géants & des idées Nouvelle exposition permanente Seuilly a été mis à jour le 2026-03-12 par Conseil Départemental 37