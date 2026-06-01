Racines et Crinières Domaine de Bel-Orient Maen Roch
Racines et Crinières Domaine de Bel-Orient Maen Roch samedi 20 juin 2026.
Maen Roch
Racines et Crinières
Domaine de Bel-Orient 6 Lieu-dit Bel-Orient Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Journées immersives entre femmes & chevaux
Revenir à ses racines. Retrouver sa liberté.
Et si tu t’offrais une journée pour ralentir, respirer et revenir à l’essentiel ?
Au cœur de la nature, au contact des chevaux, Racines & Crinières est une invitation à se reconnecter à soi, à son corps et à ce qui est vivant en soi.
Dans un groupe limité à 4 femmes, chaque journée alterne
– Temps d’ancrage et de reconnexion à soi
– Rencontres avec les chevaux, miroirs sensibles et authentiques
– Accompagnement individualisé
– Temps collectifs de partage
– Introspection guidée par la nature et le vivant
Les 3 piliers de la journée
ANCRÉE
Retrouver stabilité, sécurité et présence.
AUTHENTIQUE
Se reconnecter à ce qui est vrai en soi.
VIVANTE
Retrouver son élan et sa liberté d’être. .
Domaine de Bel-Orient 6 Lieu-dit Bel-Orient Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 64 46 92
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English :
L’événement Racines et Crinières Maen Roch a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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