Racines et Crinières Domaine de Bel-Orient Maen Roch

Maen Roch

Racines et Crinières

Domaine de Bel-Orient 6 Lieu-dit Bel-Orient Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Journées immersives entre femmes & chevaux

Revenir à ses racines. Retrouver sa liberté.

Et si tu t’offrais une journée pour ralentir, respirer et revenir à l’essentiel ?

Au cœur de la nature, au contact des chevaux, Racines & Crinières est une invitation à se reconnecter à soi, à son corps et à ce qui est vivant en soi.

Dans un groupe limité à 4 femmes, chaque journée alterne

– Temps d’ancrage et de reconnexion à soi

– Rencontres avec les chevaux, miroirs sensibles et authentiques

– Accompagnement individualisé

– Temps collectifs de partage

– Introspection guidée par la nature et le vivant

Les 3 piliers de la journée

ANCRÉE

Retrouver stabilité, sécurité et présence.

AUTHENTIQUE

Se reconnecter à ce qui est vrai en soi.

VIVANTE

Retrouver son élan et sa liberté d’être. .

Domaine de Bel-Orient 6 Lieu-dit Bel-Orient Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 64 46 92

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English :

L’événement Racines et Crinières Maen Roch a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne