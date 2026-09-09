Racines et Entités exposition de sculptures Atelier du Refuge (rue donnant sur les arènes) Arles

Informations pratiques

Arles

Racines et Entités exposition de sculptures

Du 17/09 au 27/09/2026 tous les jours de 10h à 18h.

Fermé entre 13h et 15h. Atelier du Refuge (rue donnant sur les arènes) 41 rue du Refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Artiste sculpteur sur bois installé en Camargue, Michel Pichot révèle la beauté des racines d’olivier et des essences méditerranéennes.

Un artiste conteur et poète, telle est la vision qu’inspire Michel Pichot. Conteur d’histoires enracinées au tréfond des âges anciens où l’homme était un sage et l’animal un dieu. Magicien, il sculpte les racines selon la forme qui nait sous ses doigts transfigurant la matière inerte en objet qui, pour nos ancêtres, se rapprocherait plus du sacré que de ce que nous appelons aujourd’hui objet d’art.

Artiste sculpteur sur bois installé en Camargue, Michel Pichot révèle la beauté des racines d’olivier et des essences méditerranéennes. Il transforme des bois souvent considérés comme des déchets en œuvres uniques qui célèbrent la force, la mémoire et la résilience de la nature.

Pasqui R inspirée par ces sculptures expose en linogravures le sacro saint alligator et quelques oiseaux préservés que l’on trouve dans les marais mais aussi dans les étangs de notre belle et sauvage Camargue. .

Atelier du Refuge (rue donnant sur les arènes) 41 rue du Refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 24 89 94 atelierdurefuge@gmail.com

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English :

Michel Pichot, a woodcarver based in the Camargue, brings out the beauty of olive tree roots and other Mediterranean woods.

L’événement Racines et Entités exposition de sculptures Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles