Saint-Germain-du-Corbéis

Racont’arts Atelier Fruits secs en habits de fête

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier de cuisine et de contes

Avec Halima Hamdane

Halima Hamdane proposera aux participants de partager quelques recettes de cuisine et retrouver l’ambiance des après-midis de son enfance où le travail se mêlait aux chants et aux histoires racontées par les femmes.

Cet atelier gratuit est proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental dans le cadre du Festival des Racont’arts.

Le 30/05/2026 de 10h00 à 12h00

Tout public dès 6 ans

Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis .

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 87 36

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English : Racont’arts Atelier Fruits secs en habits de fête

L’événement Racont’arts Atelier Fruits secs en habits de fête Saint-Germain-du-Corbéis a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON