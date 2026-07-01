UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chambéry

Raconte-moi la ville de Chambéry, Hôtel de Cordon, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Cordon · Chambéry

Raconte-moi la ville de Chambéry, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Cordon
Adresse
71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Pour les 2-3 ans

Raconte-moi la ville de Chambéry 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Pour les 2-3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Écoutez l’histoire des péripéties de Trompette l’éléphante venue de très loin pour venir visiter le château de Chambéry.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}]
Écoutez l’histoire des péripéties de Trompette l’éléphante venue de très loin pour venir visiter le château de Chambéry.

© Ville d’art et d’histoire de Chambéry

À voir aussi à Chambery (Savoie)