Raconte-moi la ville de Chambéry, Hôtel de Cordon, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Cordon · Chambéry
Informations pratiques
Raconte-moi la ville de Chambéry 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie
Pour les 2-3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Écoutez l’histoire des péripéties de Trompette l’éléphante venue de très loin pour venir visiter le château de Chambéry.
Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}]
Écoutez l’histoire des péripéties de Trompette l’éléphante venue de très loin pour venir visiter le château de Chambéry.
© Ville d’art et d’histoire de Chambéry
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