Raconte-moi la ville de Chambéry, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Raconte-moi la ville de Chambéry 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Pour les 2-3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Écoutez l’histoire des péripéties de Trompette l’éléphante venue de très loin pour venir visiter le château de Chambéry.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}]

Écoutez l’histoire des péripéties de Trompette l’éléphante venue de très loin pour venir visiter le château de Chambéry.

© Ville d’art et d’histoire de Chambéry