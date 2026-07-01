Raconte-moi le canal la légende des origines Maison du Canal d’Ille et Rance Hédé-Bazouges

mardi 21 juillet 2026 · Maison du Canal d'Ille et Rance · Hédé-Bazouges

Informations pratiques

Hédé-Bazouges

Raconte-moi le canal la légende des origines

Maison du Canal d’Ille et Rance 12 La Magdeleine Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez suivre le chemin des histoires pour (re) découvrir le canal d’Ille et Rance comme vous ne l’avez jamais vu, au gré des aventures d’un poisson voyageur, d’une châtaigne tombée au bon endroit ou encore d’une éclusière solitaire… Entre rêverie poétique et balade nature, venez profiter d’un moment hors du temps sur le chemin de halage.

Avec Laura Diseuse de Belles Aventures. .

Maison du Canal d’Ille et Rance 12 La Magdeleine Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 82 33 67

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English :

L’événement Raconte-moi le canal la légende des origines Hédé-Bazouges a été mis à jour le 2026-07-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel