Raconte-moi le cinéma, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Informations pratiques

Raconte-moi le cinéma 24 novembre – 12 décembre Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T14:30:00+01:00 – 2026-11-24T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

La bibliothèque met en valeur le cinéma en exposant les oeuvres d’Aloïs Marignane. L’illustrateur propose une immersion dans les différents genres du 7e art avec ses illustrations qui cachent une mutlitude de références cinématographiques. Petits et grands pourront s’amuser à reconnaitre les films cultes !

Une exposition de la Galerie Robillard.

Tout public.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Exposition, illustrations jeunesse expositon illustration

Aloïs Marignane