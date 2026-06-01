RACONTE-MOI UNE HISTOIRE La Bazoge-Montpinçon Rue de la Mairie La Bazoge-Montpinçon
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE La Bazoge-Montpinçon Rue de la Mairie La Bazoge-Montpinçon samedi 27 juin 2026.
La Bazoge-Montpinçon
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE La Bazoge-Montpinçon
Rue de la Mairie Bibliothèque de La Bazoge-Montpinçon La Bazoge-Montpinçon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Des histoires et comptines pour commencer l’année en douceur…
Des histoires, des comptines, des jeux de doigts pour une séance lecture concoctée par les bénévoles des bibliothèques. .
Rue de la Mairie Bibliothèque de La Bazoge-Montpinçon La Bazoge-Montpinçon 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
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English :
Stories and rhymes for a gentle start to the year…
L’événement RACONTE-MOI UNE HISTOIRE La Bazoge-Montpinçon La Bazoge-Montpinçon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co