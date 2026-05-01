RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Bibliothèque Le Horps Le Horps

Le Horps

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Bibliothèque Le Horps 8 Rue des Moulins Le Horps Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

RDV à la bibliothèque du Horps pour un atelier Raconte-moi une histoire

De 3 à 6 ans

Des histoires et des comptines pour une séance lecture concoctée par les bénévoles du Horps.

Inscription conseillée.

Informations au 02 43 11 19 81 .

Bibliothèque Le Horps 8 Rue des Moulins Le Horps 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

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English :

Meet at the Le Horps library for a Raconte-moi une histoire workshop

L’événement RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Le Horps a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Mayenne Co