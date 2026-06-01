RACONTE-MOI UNE HISTOIRE LE RIBAY Bibliothèque Le Ribay Le Ribay

Le Ribay

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE LE RIBAY

Bibliothèque Le Ribay 1 Place du Centre Le Ribay Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Des histoires et comptines pour commencer l’année en douceur…

Des histoires, des comptines, des jeux de doigts pour une séance lecture concoctée par les bénévoles des bibliothèques. .

Bibliothèque Le Ribay 1 Place du Centre Le Ribay 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

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English :

Stories and rhymes for a gentle start to the year…

L’événement RACONTE-MOI UNE HISTOIRE LE RIBAY Le Ribay a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co