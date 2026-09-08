AGENDA · Grande-Synthe
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE, Médiathèque Nelson Mandela, Grande-Synthe
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Nelson Mandela · Grande-Synthe
Informations pratiques
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Vendredi 25 septembre, 10h30 Médiathèque Nelson Mandela Nord
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T11:30:00+02:00
Nouveau ! Histoires racontées avec un Kamishibai.
Médiathèque Nelson Mandela 12 Place de l’Europe , 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 23 66 30 »}]
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Ville de Grande-Synthe
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