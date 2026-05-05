Raconte-moi une histoire Bibliothèque Préfailles

Préfailles

Raconte-moi une histoire

Bibliothèque 2 rue de la Mairie Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Raconte-moi une histoire à Préfailles !

Tous les jeudis matins pendant les grandes vacances d’été, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les familles.

Venez écouter des histoires dans le centre-bourg de Préfailles à la bibliothèque et laissez-vous transporter dans le monde fascinant des récits.

Une occasion idéale pour profiter de jolis moments avec vos proches dans une ambiance calme et paisible, propice à la détente, à la concentration et à l’écoute.

Informations pratiques

Gratuit

Sans inscription

Pour les 4 à 7 ans

Petits et grands, évadez-vous et plongez dans le monde des livres avec Destination Pornic ! Partage, plaisir et découverte vous attendent !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Bibliothèque 2 rue de la Mairie Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 52 56 82 20 biblioprefailles@free.fr

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English :

Tell me a story about Préfailles!

L’événement Raconte-moi une histoire Préfailles a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic