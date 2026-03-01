Racontines CAUTERETS Cauterets

Racontines

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-25 10:15:00

fin : 2026-03-25 11:15:00

2026-03-25

Les Racontines de Sabine

Pour partager des histoires et des comptines Mon robot

Séance de lectures et comptines à destination des petits (0-6 ans), afin de leur proposer une première approche des livres et de la lecture.

S’ils ne savent pas lire, les petits savent regarder, écouter et observer tout un monde qui leur ouvre les portes de l’imaginaire.

Manifestation gratuite organisée dans le cadre de l’opération départementale Premières Pages. .

English :

Les Racontines de Sabine

Sharing stories and rhymes: My robot

A session of readings and rhymes for little ones (0-6 years), to introduce them to books and reading.

They may not know how to read, but they know how to look, listen and observe a whole world that opens the doors to their imaginations.

