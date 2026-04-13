Racontines, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
Racontines, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing samedi 6 juin 2026.
Racontines Samedi 6 juin, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Une heure du conte pour les enfants. De belles histoires, mises en image, en couleur et en lumière par nos conteuses.
Droits réservés
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