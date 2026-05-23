RAG-NAR’OC 2026 Saint-Bauzille-de-Putois
RAG-NAR’OC 2026 Saint-Bauzille-de-Putois vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Bauzille-de-Putois
RAG-NAR’OC 2026
412 chemin de Sauzedes Saint-Bauzille-de-Putois Hérault
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
RENDEZ-VOUS LES 3 ET 4 JUILLET 2026 SUR LE PLAN D’EAU DE ST-
BAUZILLE-DE-PUTOIS !
le Rag-Nar’Oc est de retour pour une 9eme édition !
Deux jours de fêtes, de partages, de sourires et e rock-n’-roll vous attendent sur les magnifiques berges de l’Hérault !
FESTIVAL RAG-NAR’OC
RENDEZ-VOUS LES 3 ET 4 JUILLET 2026 SUR LE PLAN D’EAU DE ST-
BAUZILLE-DE-PUTOIS !!!
Après deux éditions mémorables en 2024 et 2025, le Rag-Nar’Oc est de retour cette année pour une neuvième édition !
Deux jours de fêtes, de partages, de sourires et de rock-n’-roll vous attendent sur les magnifiques berges de l’Hérault de St-Bau !
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LA PROGRAMMATION
Encore cette année, il y en aura pour tous les goûts, au niveau des sous-genre de rock représentés
Vendredi 3 juillet
LES SHERIFF (punk rock légendes)
BANANE METALIK (gore ‘n’ roll)
SIX TEASE & THE ROCKETS (motown soul & rock’n’roll)
EIGA (metalcore moderne)
AND BOTANIC (art rock)
PHEUK (post-grunge)
Samedi 4 juillet
TAGADA JONES (punk métal)
BLACK BOMB A (métal hardcore crossover)
LES CIGALES ENGATSEES (rock trad provençal)
LES TARDIGRADES (punk st-bau)
PARADIS MINUIT (rock with Motch)
BLACK APRIL (rock alternatif)
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EVEVENEMENT SOLIDAIRE EN SOUTIEN AU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Animations et jeux proposés par l’AIRE DE FAMILLE les deux soirs
Marché Artisanal et Exposants
Buvette et Restauration sur place
INFOS PRATIQUES
Carte bancaire acceptée
=> ouverture du site à 18 h 00
=> fermeture du à 1 h 00 .
412 chemin de Sauzedes Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie festivalragnaroc@gmail.com
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English : RAG-NAR’OC 2026
SEE YOU ON JULY 3 AND 4, 2026 ON THE ST- BAUZILLE-DE-PUTOIS LAKE!
BAUZILLE-DE-PUTOIS!
rag-Nar’Oc is back for its 9th edition!
Two days of festivities, sharing, smiles and rock’n’roll await you on the magnificent banks of the Hérault!
L’événement RAG-NAR’OC 2026 Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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