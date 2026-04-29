Raid découverte Saint-M’Hervé
Raid découverte Saint-M’Hervé dimanche 20 septembre 2026.
Saint-M’Hervé
Raid découverte
1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Raid découverte à la Base de Loisirs de Haute-Vilaine le 20 septembre 2026 à 9h.
Ce raid vous proposera d’enchaîner différentes disciplines telles que le VTT, le kayak, la course d’orientation, le tir laser ou encore le Disc golf.
Accessible à tous les niveaux, sans classement particulier et spécialement conçu pour les familles, venez partager un moment sportif en famille !
Informations pratiques
Tarif à partir de 20€ (20€ pour 2/ 35€ pour 3/ 30€ pour 4 et 35€ pour 5).
Accessible à partir de 10 ans.
Inscription en ligne et sur place (selon nombre de places encore disponibles).
Restauration sur place. .
1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64
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English :
L’événement Raid découverte Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT VITRE
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