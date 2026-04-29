Saint-M’Hervé

Raid découverte

1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Raid découverte à la Base de Loisirs de Haute-Vilaine le 20 septembre 2026 à 9h.

Ce raid vous proposera d’enchaîner différentes disciplines telles que le VTT, le kayak, la course d’orientation, le tir laser ou encore le Disc golf.

Accessible à tous les niveaux, sans classement particulier et spécialement conçu pour les familles, venez partager un moment sportif en famille !

Informations pratiques

Tarif à partir de 20€ (20€ pour 2/ 35€ pour 3/ 30€ pour 4 et 35€ pour 5).

Accessible à partir de 10 ans.

Inscription en ligne et sur place (selon nombre de places encore disponibles).

Restauration sur place. .

1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64

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English :

L’événement Raid découverte Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT VITRE