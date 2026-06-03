Course d’orientation Zombie Saint-M’Hervé
Course d’orientation Zombie Saint-M’Hervé samedi 10 octobre 2026.
Saint-M’Hervé
Course d’orientation Zombie
Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Course d’orientation Zombie le 10 octobre à la Base de loisirs de Haute-Vilaine.
Un scénario plonge les participants dans la recherche de balises autour de la base, en nocturne, avec des Zombies qui peuvent faire perdre des points aux aventuriers… .
Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64
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English :
L’événement Course d’orientation Zombie Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-06-03 par OT VITRE
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