Saint-M’Hervé

Course d’orientation Zombie

Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Course d’orientation Zombie le 10 octobre à la Base de loisirs de Haute-Vilaine.

Un scénario plonge les participants dans la recherche de balises autour de la base, en nocturne, avec des Zombies qui peuvent faire perdre des points aux aventuriers… .

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64

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English :

L’événement Course d’orientation Zombie Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-06-03 par OT VITRE