Informations pratiques

Saint-M’Hervé

20ème édition du Trail Muco

Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

20ème édition du Trail Muco les 2 et 3 octobre 2026 !

Cette année encore, le Trail Muco revient pour aider à récolter des fonds pour vaincre la maladie de la mucoviscidose.

Cela fait 20 ans que le Trail Muco mobilise petits et grands pour lutter contre la mucoviscidose !

Un week-end sportif, solidaire et convivial vous attend pour fêter cet anniversaire comme il se doit !

Lieux La Chapelle-Erbrée & Base de loisirs de Haute Vilaine à Saint-M’Hervé

Plusieurs parcours sont proposés, de la course à la randonnée en passant par les épreuves pour les enfants.

Vendredi 02 octobre soir Courses nocturnes

Samedi 03 octobre Marches nordiques, randonnées, courses enfants et courses à pied nature

Tout le programme et inscription sur trailmuco.fr et sur Klikego .

Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement 20ème édition du Trail Muco Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-07-28 par OT VITRE