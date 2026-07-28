20ème édition du Trail Muco Saint-M’Hervé
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-M'Hervé
Informations pratiques
Saint-M’Hervé
20ème édition du Trail Muco
Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
20ème édition du Trail Muco les 2 et 3 octobre 2026 !
Cette année encore, le Trail Muco revient pour aider à récolter des fonds pour vaincre la maladie de la mucoviscidose.
Cela fait 20 ans que le Trail Muco mobilise petits et grands pour lutter contre la mucoviscidose !
Un week-end sportif, solidaire et convivial vous attend pour fêter cet anniversaire comme il se doit !
Lieux La Chapelle-Erbrée & Base de loisirs de Haute Vilaine à Saint-M’Hervé
Plusieurs parcours sont proposés, de la course à la randonnée en passant par les épreuves pour les enfants.
Vendredi 02 octobre soir Courses nocturnes
Samedi 03 octobre Marches nordiques, randonnées, courses enfants et courses à pied nature
Tout le programme et inscription sur trailmuco.fr et sur Klikego .
Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement 20ème édition du Trail Muco Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-07-28 par OT VITRE
À voir aussi à Saint-M'Hervé (Ille-et-Vilaine)
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- Raid découverte Saint-M’Hervé 20 septembre 2026
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