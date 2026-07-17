Rakel + Mackenzie Leighton, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Informations pratiques

Rakel + Mackenzie Leighton Mercredi 16 septembre, 19h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:30:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-16T19:30:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00

Rakel I Concert | Indie folk

Rakel est une artiste islandaise dont la musique mêle voix et guitare aux sons de son environnement – chants d’oiseaux, souffles, craquements… pour créer un univers à la fois intime et atmosphérique. Révélée avec son premier EP Nothing Ever Changes en 2021, elle s’est imposée comme l’une des voix singulières de la scène islandaise. Son premier album, A place to be (2025), salué par la critique anglaise et nommé aux Icelandic Music Awards, est un journal intime qui nous plonge dans ses mémoires d’enfance.

Mackenzie Leighton I Concert | Pop folk

Mackenzie Leighton est une autrice-compositrice-interprète américaine installée en France depuis 2017. Entre folk et indie pop, elle puise son inspiration auprès d’artistes comme Joni Mitchell et Simon & Garfunkel pour créer un univers délicat, porté par une écriture sensible et une voix singulière. Après plusieurs EPs remarqués et de nombreux concerts en Europe et aux États-Unis, elle poursuit son parcours avec Sunroom, son dernier EP sorti en 2024.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Invitées de la résidence croisée Nantes <> Reykjavik, Rakel (Islande) et Mackenzie Leighton (France/États-Unis) présentent leurs univers respectifs : entre folk contemporaine et pop sensible.