Rakel + Mackenzie Leighton Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 19:30 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Rakel I Concert | Indie folkRakel est une artiste islandaise dont la musique mêle voix et guitare aux sons de son environnement – chants d’oiseaux, souffles, craquements… pour créer un univers à la fois intime et atmosphérique. Révélée avec son premier EP Nothing Ever Changes en 2021, elle s’est imposée comme l’une des voix singulières de la scène islandaise. Son premier album, A place to be (2025), salué par la critique anglaise et nommé aux Icelandic Music Awards, est un journal intime qui nous plonge dans ses mémoires d’enfance. Mackenzie Leighton I Concert | Pop folkMackenzie Leighton est une autrice-compositrice-interprète américaine installée en France depuis 2017. Entre folk et indie pop, elle puise son inspiration auprès d’artistes comme Joni Mitchell et Simon & Garfunkel pour créer un univers délicat, porté par une écriture sensible et une voix singulière. Après plusieurs EPs remarqués et de nombreux concerts en Europe et aux États-Unis, elle poursuit son parcours avec Sunroom, son dernier EP sorti en 2024.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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