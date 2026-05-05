RALLYE A VÉLO, Communauté Pays de Sommières (Lecques 30), Lecques

RALLYE A VÉLO Dimanche 31 mai, 10h00 Communauté Pays de Sommières (Lecques 30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T13:00:00+02:00

Munis d’un livret et d’un plan, chemine à vélo entre Lecques et Salinelles et résous les énigmes.

Départ : voie verte sortie de Lecques (parking voie verte)

Distance : 10 km

Durée : 2h à 2h30 (en comptant la résolution des énigmes à chaque étape)

Tarif : 5€ / pers ou 15€ / équipe (2 adultes + enfants de – 14 ans)

Le rallye se fera à VTT ou à VTC (vélo tout chemin). On peut y participer seul ou en groupe. Il est ouvert à tous les âges, dès 8 ans.

Possibilité de louer un vélo chez SMILE eBIKE à Sommières. Possibilité pour le loueur d’apporter les vélos sur le lieu de départ.

Info et inscription Lucile 06.79.83.73.22 (Sur les chemins de traverse)

Communauté Pays de Sommières (Lecques 30) Lecques Lecques 30250 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.79.83.73.22 »}, {« type »: « email », « value »: « lescheminsdetraverse@yahoo.com »}]

Rallye à vélo avec des énigmes sur le parcours en lien avec l’environnement et le patrimoine

LN